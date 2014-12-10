"Terminator Genisys", trailer su YouTube: boom di visualizzazioni

Arnold Schwarzenegger ha archiviato la parentesi politica, dopo aver governato la California per qualche anno, decidendo di dedicarsi nuovamente al suo primo amore, ovvero il cinema. Il prossimo anno uscirà infatti il nuovo capitolo della saga del cyborg Terminator.

Sono passati 30 anni dall'uscita del primo episodio di Terminator, che all'epoca riscosse un successo formidabile. Il nuovo episodio di Terminator si chiama "Terminator Genisys" ed è diretto da Alan Taylor. L'uscita è prevista per luglio 2015.

Ricordiamo che James Cameron diresse il primo e il secondo capitolo di Terminator. Il primo uscì nel lontano 1984 e il secondo nel 1991. Chissà se "Terminator Genisys" metterà fine all storia del più famoso cyborg del cinema?

Nelle ultime ore è uscito il trailer di "Terminator Genisys". Il video è stato visualizzato, nel giro di poche ore, da tantissime persone. del resto, il protagonista è Arnold Schwarzenegger, attore di origini austriache amatissimo negli Usa e in tutto il mondo. Ricordiamo che il figlio di Arnold si è fidanzato recentemente con l'eccentrica popstar Miley Cyrus.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=62E4FJTwSuc[/embed]