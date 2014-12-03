Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Mafia a Roma, Boldrini indignata: "Bisogna fare quanto prima chiarezza"

Redazione Avatar

di Redazione

03/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Laura Boldrini, presidente della Camera, ha così commentato la vicenda dei 37 arresti a Roma per mafia, corruzione ed altri gravi reati: "Manifesto totale sdegno. Bisogna fare quanto prima chiarezza, chi ha responsabilità deve renderne conto quanto prima".

Raffaele Cantone, procuratore nazionale anticorruzione, ha invece asserito: "Oggi le pagine dei giornali sono dedicate a una vicenda sintomatica del livello di corruzione in Italia, una vicenda molto inquietante che presenta uno spaccato che mette insieme pezzi di criminalità organizzata, di istituzioni e della politica bipartisan e pezzi di imprenditoria... Questa vicenda dimostra però che c'è un pezzo di Paese che fa il proprio lavoro. Diamo atto alla Procura di Roma che sta ottenendo dei risultati clamorosi, per esempio smentendo il refrain secondo il quale non ci sarebbe la mafia a Roma. Queste indagini dimostrano che purtroppo la mafia c'è ancora".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Delitto Garlasco, parola alla difesa: "Stasi va assolto"

Articolo Successivo

U2, date tour 2015: 4 e 5 settembre al Pala Alpitour di Torino

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025