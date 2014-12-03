Mafia a Roma, Boldrini indignata: "Bisogna fare quanto prima chiarezza"

Laura Boldrini, presidente della Camera, ha così commentato la vicenda dei 37 arresti a Roma per mafia, corruzione ed altri gravi reati: "Manifesto totale sdegno. Bisogna fare quanto prima chiarezza, chi ha responsabilità deve renderne conto quanto prima".

Raffaele Cantone, procuratore nazionale anticorruzione, ha invece asserito: "Oggi le pagine dei giornali sono dedicate a una vicenda sintomatica del livello di corruzione in Italia, una vicenda molto inquietante che presenta uno spaccato che mette insieme pezzi di criminalità organizzata, di istituzioni e della politica bipartisan e pezzi di imprenditoria... Questa vicenda dimostra però che c'è un pezzo di Paese che fa il proprio lavoro. Diamo atto alla Procura di Roma che sta ottenendo dei risultati clamorosi, per esempio smentendo il refrain secondo il quale non ci sarebbe la mafia a Roma. Queste indagini dimostrano che purtroppo la mafia c'è ancora".