Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Delitto Garlasco, parola alla difesa: "Stasi va assolto"

Redazione Avatar

di Redazione

04/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ieri, durante il processo d'appello 'bis' per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato il giorno della difesa di Alberto Stasi, unico imputato.

I difensori di Alberto, fidanzato di Chiara Poggi, la vittima, devono convincere che il loro assistito non è un mostro. L'accusa, lo ricordiamo, chiede 30 di reclusione per Stasi.

I legali dell'ex bocconiano hanno tentato di dimostrare che Alberto non uccise Chiara, non essendovi prove ma semplici indizi.

"Stasi va assolto perché non ha commesso il fatto. Non ci sono prove... Anche noi vogliamo giustizia, ma non sulla testa di Stasi", ha asserito il professor Angelo Giarda.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Target non vende più Grand Theft Auto V: alimenta femminicidio

Articolo Successivo

Mafia a Roma, Boldrini indignata: "Bisogna fare quanto prima chiarezza"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016