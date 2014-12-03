Loading...

U2, date tour 2015: 4 e 5 settembre al Pala Alpitour di Torino

Redazione Avatar

di Redazione

03/12/2014

Sebbene non sia un bel momento per il leader Bono Vox (recentemente caduto dalla bici), gli U2 hanno annunciato le date del tour 2015.

La celebre band irlandese ha scelto Torino per esibirsi. Bono e compagni saranno a Torino, al Pala Alpitour, il 4 e 5 settembre 2015. La vendita dei biglietti inizierà il prossimo 8 dicembre. Sicuramente, i tagliandi verranno polverizzati in un battibaleno.

“L’attesa per un tour degli U2 è sempre straordinaria, com’è giusto che sia. Dopo il record del 360° Tour, sono stupefatto che vogliano ancora essere innovativi, questa volta in chiave più intima”, ha affermato Arthur Fogel, presidente di Global Touring e presidente di Global Music.

