Maldive, Vicepresidente Adheeb Arrestato: Ordì Attentato contro Presidente

Maldive, Vicepresidente Adheeb Arrestato: Ordì Attentato contro Presidente

di Redazione 25/10/2015

Un vicepresidente avido che è disposto a tutto per aumentare il suo potere, anche ad uccidere il presidente. Non è la trama di un film ma quello che è accaduto recentemente nelle Maldive, dove il vicepresidente Ahmed Adheeb avrebbe voluto uccidere il presidente Abdulla Yameen Adheeb è stato messo in manette nelle ultime ore all’aeroporto Ibrahim Nasir, successivamente al rientro da un viaggio in Cina. Sarebbe stato proprio il vicepresidente delle Maldive a ordire l'attentato contro il motoscafo del presidente, avvenuto lo scorso 28 settembre. La forte esplosione del natante provocò il ferimento della moglie di Yameen e delle sue guardie del corpo. La moglie del presidente, Fathimath Ibrahim, è ancora in ospedale perché ha riportato profonde ferite alla spina dorsale . Il 34enne si è sempre professato innocente ed estraneo alla vicenda. Gli inquirenti non la pensano così. Ci sono troppe prove a suo sfavore. I sostenitori del vicepresidente delle Maldive sono rimasti sconcertati quando sono venuti al corrente dell'arresto del 34enne, organizzando subito sit-in di protesta. Le forze dell'ordine hanno dovuto faticare non poco per riportare a situazione alla normalità . Ci sono stati anche arresti. La cosiddetta 'zona verde' della Capitale è stata off limits. La notizia dell'arresto di Adheeb è venuta alla ribalta grazie a un comunicato diffuso dalla presidenza della repubblica. Si vocifera che dietro al recente impeachment nei confronti dell'ex vicepresidente maldiviano, Mohamed Jameel, ci fosse proprio Adheeb, all'epoca ministro del Turismo. Il 34enne, spinto dalla smania di potere, fece il possibile per la messa in stato d'accusa di Jameel . Adheeb, lo ricordiamo, è anche l'artefice della modifica della Costituzione, che ora prevede i 30 anni come età minima per diventare vicepresidente. Prima bisognava avere almeno 35 anni. Mai, prima di Adheeb, nessuno era diventato vicepresidente maldiviano a 34 anni e mai nessuno è riuscito a restare in carica solo per 3 mesi.

