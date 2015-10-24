Home Home Albenga, Morta 94enne Travolta da Pirata della Strada

di Redazione 24/10/2015

Attraversare le strisce pedonali e venire travolti da una vettura che circola ad alta velocità. E' successo a una 94enne di Albenga, in provincia di Savona, che purtroppo ha perso la vita nelle ultime ore L'anziana, dopo essere stata travolta dal pirata della strada, è stata trasportata stamane all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove purtroppo è spirata. Maria P. non avrebbe mai pensato di essere travolta durante una passeggiata in via Vittorio Veneto. L'anziana non ce l'ha fatta: troppo profonde le ferite provocate dall'impatto con la vettura. Il pirata della strada, accusato di omicidio colposo, fuga e omissione di soccorso, è attualmente ricercato. E' probabile che verrà rintracciato al più presto, visto che gli investigatori hanno ottenuto informazioni importanti dalle persone che hanno assistito alla scena . Fondamentali anche i filmati delle telecamere di sicurezza che si trovano nell'area dove l'anziana è stata investita. Albenga è sotto choc per quanto avvenuto nelle ultime ore. Una 94enne investita da un'auto che sfreccia. Alcuni testimoni hanno rivelato che il pirata della strada ha effettuato con la sua Ford dapprima, velocemente, una retromarcia; poi ha urtato contro diverse vetture posteggiate, andando a finire contro la 94enne. Dopo essersi accorto di quello che aveva fatto, l'uomo si è dato alla fuga. La 94enne è letteralmente volata e poi finita sull'asfalto, riportando lesioni profonde su tutto il corpo . Sul posto sono subito accorsi gli operatori sanitari e il personale della Croce bianca. Dopo aver constatato le pessime condizioni dell'anziana, i sanitari hanno ritenuto necessario il trasporto all'ospedale Santa Corona. Le condizioni della 94enne sono apparse subito gravi ai medici, che hanno fanno il possibile per salvarla . Nelle ultime ore, però, è stato diffuso un comunicato con cui è stata annunciata la morte della signora. Non possiamo fare altro che porgere le nostre sentite condoglianze ai familiari della 94enne e sperare che il pirata della strada venga individuato e arrestato al più presto.

