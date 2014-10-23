Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Maltempo, Attila spazza via scampoli d'estate: una vittima

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

In Italia, all'improvviso, è arrivato Attila, ovvero un vento impetuoso e freddo che ha mandato via i rimasugli dell'estate anche in città dove le temperature erano sopra la media stagionale.

Attila ha già fatto i suoi danni a Monza, uccidendo un camionista turco di 33 anni. L'uomo stava sistemando il telone sul suo mezzo ma una raffica di vento l'ha travolto e, dopo essere caduto a terra, è morto.

La situazione è drammatica anche in Sardegna, dove un forte maestrale ha creato non pochi problemi.

Due turisti tedeschi, invece, se la sono vista brutta sul lago di Como: erano usciti in barca, nei pressi di Dervio (Lecco), ma il forte vento ha fatto rovesciare l’imbarcazione. La coppia è stata salvata dai vigili del fuoco.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Parigi, chiede fattura e viene maltrattata: la storia di Elisabetta

Articolo Successivo

Università La Sapienza di Roma: luci sempre accese per contestare tagli

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025