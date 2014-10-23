Maltempo, Attila spazza via scampoli d'estate: una vittima

In Italia, all'improvviso, è arrivato Attila, ovvero un vento impetuoso e freddo che ha mandato via i rimasugli dell'estate anche in città dove le temperature erano sopra la media stagionale.

Attila ha già fatto i suoi danni a Monza, uccidendo un camionista turco di 33 anni. L'uomo stava sistemando il telone sul suo mezzo ma una raffica di vento l'ha travolto e, dopo essere caduto a terra, è morto.

La situazione è drammatica anche in Sardegna, dove un forte maestrale ha creato non pochi problemi.

Due turisti tedeschi, invece, se la sono vista brutta sul lago di Como: erano usciti in barca, nei pressi di Dervio (Lecco), ma il forte vento ha fatto rovesciare l’imbarcazione. La coppia è stata salvata dai vigili del fuoco.