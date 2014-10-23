Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Parigi, chiede fattura e viene maltrattata: la storia di Elisabetta

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Elisabetta Serughi, studentessa 21enne italiana, non avrà certamente un bel ricordo della Francia, o meglio dei francesi, visto che è stata trattata malissimo dal proprietario della casa in cui viveva (6 mq senza bagno) perché gli aveva chiesto le fatture.

La giovane italiana voleva cambiare casa: non ne poteva più di pagare 400 euro al mese per un posto angusto e scomodo. Quando ha richiesto le ricevute, però, l'uomo è diventato furibondo."Ha buttato fuori tutti i miei libri, e quando ha visto che stavo chiamando la polizia mi ha strappato il cellulare di mano buttandomi a terra" ha dichiarato Elisabetta, che è stata salvata da una vicina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Bologna: epidurale per tutte le donne, 24 ore su 24

Articolo Successivo

Maltempo, Attila spazza via scampoli d'estate: una vittima

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016