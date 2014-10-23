Parigi, chiede fattura e viene maltrattata: la storia di Elisabetta

Elisabetta Serughi, studentessa 21enne italiana, non avrà certamente un bel ricordo della Francia, o meglio dei francesi, visto che è stata trattata malissimo dal proprietario della casa in cui viveva (6 mq senza bagno) perché gli aveva chiesto le fatture.

La giovane italiana voleva cambiare casa: non ne poteva più di pagare 400 euro al mese per un posto angusto e scomodo. Quando ha richiesto le ricevute, però, l'uomo è diventato furibondo."Ha buttato fuori tutti i miei libri, e quando ha visto che stavo chiamando la polizia mi ha strappato il cellulare di mano buttandomi a terra" ha dichiarato Elisabetta, che è stata salvata da una vicina.