Università La Sapienza di Roma: luci sempre accese per contestare tagli

Nell'Italia della crisi e della disperazione si fa di tutto per far sentire la propria voce, anche azioni dannose. Alla facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma le luci restano accese per tutta la notte non solo nelle aule, ma anche nei bagni e nei corridoi. Ciò per contestare i tagli all'istruzione previsti dall'esecutivo Renzi.

Nello specifico, lasciare le luci accese costituisce una forma di protesta dei custodi dovuta alla rescissione del contratto con l'azienda responsabile della sorveglianza. Da un mese, oramai, la facoltà di Lettere e Filosofia è illuminata giorno e notte.