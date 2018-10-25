Home Anticipazioni Uomini e Donne Mara Fasone lascia Uomini e Donne, si teme un nuovo Sara Affi Fella Gate?

Mara Fasone lascia Uomini e Donne, si teme un nuovo Sara Affi Fella Gate?

di Redazione 25/10/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nel corso della serata di ieri è arrivata la conferma: Mara Fasone lascia Uomini e Donne. Cosa ha spinto la tronista a lasciare il suo trono? Si tratta di un amore passato o il timore di un nuovo Sara Affi Fella Gate? Mara Fasone lascia il trono di Uomini e Donne Il mondo delle anticipazioni tv si è svegliato con questa notizia, anche se la conferma è arrivata ieri sera. Mara Fasone lascia Uomini e Donne, perché? Il percorso della ragazza non aveva convinto nessuno fin dall'inizio. I primi dubbi erano arrivati dal dialogo avuto con Luigi Mastroianni, durante il quale la tronista aveva fatto riferimento alla presenza ingombrante dell'ex. Quelle parole forse hanno convinto Luigi Mastroianni a seguire il suo percorso nel date show, ma hanno innescato una lunga serie di punti interrogativi. I genitori di Mara in contatto con la famiglia dell'ex? Qualche giorno fa Gianni Sperti, durante una puntata di Uomini e Donne, ha fatto un ulteriore segnalazione. I genitori di Mara in contatto con la famiglia dell'ex? Attimi di panico che hanno immediatamente fatto pensate al Sara Affi Fella Gate, considerando che anche Mara Fasone ha affermato di essere single da pochi mesi. Quanto successo ha fatto sì che la ragazza cominciasse a subire le pressioni dall'esterno, le quali sarebbero stati talmente forti da farle prendere le decisione di abbandonare il trono. I motivi, insieme alla dichiarazione della tronista, saranno resi noti insieme alla messa in onda della puntata. Andrea Del Corso, alias Andrew, si dichiara a Teresa Questo che sta succedendo a Uomini e Donne ha anche degli aspetti comici. Andrea Del Corso non abbandona il suo ruolo di corteggiatore. Andrew, semplicemente, si dichiara a Teresa. Al momento non sono stati forniti alcuni dettagli in merito, anche se i fan di Uomini e Donne starebbero iniziando a rivalutare la figura del bel tentatore di Temptation Island.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp