Uomni e Donne cerca tronista, chi arriverà dopo Mara Fasano?

di Redazione 26/10/2018

Ancora rumors attorno al programma di Maria De Filippi. Lanciato l'appello Uomini e Donne cerca tronista? La domanda dei fan del programma è la seguente: chi arriverà dopo Mara Fasone? Perché Mara Fasone ha lasciato Uomini e Donne? Dubbi, misteri, parole, opere e omissioni... Perché Mara Fasone ha lasciato Uomini e Donne? Questa settimana abbiamo avuto modo di leggere diverse news relative a Mara Fasone attuale ex tronista di Uomini e Donne che ha deciso di abbandonare il suo trono. Il percorso fatto dalla ragazza siciliana è stato davvero particolare, nonostante l'arrivo del corteggiatore famoso Andrew di Temptation Island la scorsa estate. Il ragazzo però ha immediatamente provveduto a dichiararsi per Teresa. La domanda però resta: perché Mara ha lasciato Uomini e Donne? Mara Fasone come Sara Affi Fella? L'abbandono di Mara Fasone sarebbe dipeso da una segnalazione fatta da Gianni Sperti. Sembrerebbe infatti che la ragazza non abbia mai lasciato il suo ex, cercando di non farsi scoprire dalla redazione. Il Sara Affi Fella però avrebbe stravolto tutto. Anche Mara Fasone, dunque, sarebbe stata scoperta e prima di scoperchiare il vaso di Pandora ha deciso di abbandonare il trono a Uomini e Donne? Quasi una telenovella senza fine. Per scoprire le reali motivazioni che hanno spinto ad evitate titoli del tipo: Mara Fasone come Sara Affi Fella, vi è la paura di perdere sponsor e lavoro? Chi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Adesso che Mara Fasone ha abbandonato lo show, i fan vogliono sapere chi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Il nome di punta è quello di Lara Zorzetto, se ben ricordate nel mese di settembre l'ex fidanzata nota grazie al suo percorso a Temptation Island era stata avvistata a Cinecittà impegnata in un progetto misterioso... Sarà lei dunque lei la tronista che prenderà il posto di Mara Fasone?

