Home Anticipazioni Uomini e Donne Nicola Panico parla di Sara Affi Fella: "Il suo ex si chiamava Andrea"

Nicola Panico parla di Sara Affi Fella: "Il suo ex si chiamava Andrea"

di Redazione 24/10/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ancora una volta Nicola Panico parla su Sara Affi Fella. Il calciatore diventato famoso dopo Temptation Island è stata vittima prediletta del Sara Affi Fella Gate. Sara Affi Fella dopo uominU e Donne L'ex tronista napoletana aveva raggiunto la notorietà grazie a Temptation Island due anni fa. La ragazza dopo l'esperienza televisiva aveva già ottenuto l'appellativo di "influencer", ma a quanto pare voleva poter avere di più. Qualche mese dopo la fine del programma è arrivata per Sara Affi Fella di poter diventare tronista. Un ruolo da protagonista che le avrebbe permesso di ottenere quanto da lei desiderato? Il duro colpo per Sara Affi Fella dopo Uomini e Donne però sembra essere qualcosa di permanente. Nicola Panico vittima sui social Nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di conoscere qual è la versione dei fatti rilasciata da Nicola panico vittima sui social dopo il Sara Affi Fella unfollow. Il cacciatore di Venafro è stato colui che ha deciso di denunciare l'ex fidanzata alla redazione di Uomini e Donne raccontando l'accaduto. ricordiamo che Sara Affi Fella ha accettato il ruolo da tronista all'interno del programma di Uomini e Donne al fine di poter ottenere quanti più follower sui social è diventare così una nota influencer. Il suo piano è andato a buon fine con la scelta di Luigi Mastroianni, la storia però termina poco dopo è a fine estate la pisella aveva incontrato nuovo amore con il calciatore Vittorio Pariginila. "Dovevamo sposarci tra due mesi" in occasione di un'intervista rilasciata al settimanale Chi è Nicola Panico parla di Sara Affi Fella ancora una volta. nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Nicola Panico ha raccontato che, in un primo momento, la sua ex fidanzata le aveva spiegato che è Vittorio Parigini in realtà doveva essere sentimentalmente legato a Valeria Bigella ma non solo: "Aveva detto che il suo ex fidanzato si chiamava Andrea, peccato che ero io". Nella dichiarazione riportata da diversi magazine a si legge: "Era una ragazza semplice, educata, rispettosa e piena di valori. Una ragazza da sposare. Anzi, rivelo a Chi, che noi tra due mesi ci saremmo dovuti sposare. Avevamo già scelto la Chiesa a Capodimonte, idem la location. Non vedeva l'ora, poi la fame se l'è mangiata".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp