Mara Gambato, nonnina altruista: accoglie migranti nella sua villa

08/05/2015

Per fortuna che al mondo esistono donne e uomini altruisti. Ne è prova il gesto della 90enne Mara Gambato che, colpita dai continui sbarchi di migranti in Italia, ha deciso di lasciare la sua villa, mettendola a disposizione dei più deboli. La nonnina andrà a vivere in un appartamento piccolo.

Sergio Ventura, nipote della 90enne, darà una mano alla nonna a traslocare, permettendole di lasciare al più presto la villa di Sameola di Rubano, due piani, ai profughi senza un tetto.

“Quando ha sentito alla tv di quelle 800 persone morte in mare e ha visto l’immobilismo dello Stato e delle istituzioni ha deciso di fare qualcosa", ha dichiarato Ventura. Forse Mara si è ricordata delle sofferenze patite dagli italiani emigranti, o forse si è semplicemente commossa dinanzi alle quotidiane stragi di migranti dinanzi alle coste siciliane. Fatto sta che l'altruismo della nonnina ha consentito a 10 immigrati del Gambia e Guinea Bissau di avere una casa. Pagheranno l'affitto a Mara, sebbene ridotto rispetto a quello che si dovrebbe effettivamente versare. La villa è veramente grande!

