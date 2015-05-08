EGS-zs8-1 batte ogni record: galassia più antica mai scoperta

Grandiosa scoperta in ambito astronomico. Grazie ai potenti telescopi Hubble e Spitzer è stata scoperta una galassia antichissima, distante dai noi ben 13,8 miliardi di anni luce.

La vetusta galassia è stata ribattezzata EGS-zs8-1 dall'equipe di scienziati della Yale University e dell'Università della California. La scoperta testimonia, quindi, che esiste una galassia più lontana da quella finora individuata. E' stato fissato, dunque, un nuovo record. La galassia EGS-zs8-1 si formò, secondo gli astronomi, solamente 100 milioni di anni dopo il Big Bang.

"È già cresciuta oltre il 15 per cento della massa della nostra Via Lattea. Ma aveva appena 670 milioni di anni. L'universo era ancora molto giovane, allora", ha spiegato Pascal Oesch, uno degli autori dello studio.

La scoperta non fa altro che suffragare la tesi che grosse galassie esistevano sin dai primordi dell'universo.