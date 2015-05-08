Orietta Berti: tanto successo e pensione 'magra', 900 euro al mese

Orietta Berti, celebre cantautrice italiana, ha confessato di essere demoralizzata per l'esiguità della sua pensione. La cantante di "Fin che la barca va" prende 900 euro al mese.

Durante un'intervista al rotocalco Nuovo, Orietta ha spiegato: "Ho versato contributi per cinquant’anni ma ho una pensione di 900 euro. E’ mai possibile aver dato tanto e ritrovarsi con così poco in mano?. Molti contributi non mi sono mai stati versati, sono andati perduti quelli dal 1965, quando ho cominciato a cantare professionalmente, fino a quelli dei primi anni '80. Quando facevi le serate quasi nessuno ti versava i contributi, questa era prassi. La televisione, fortunatamente, si comportava diversamente, quelli non li ho persi. Dovessi campare con la mia pensione non ce la farei, per fortuna ho lavorato molto e ho messo da parte tanto. Adesso non canto solo per bisogno, ma perché mi piace ancora. Inoltre sono una persona semplice, non faccio spese folli".

Nell'arco della sua carriera, Orietta Berti ha venduto circa 15 milioni di album ed ha calcato il palco dell'Ariston diverse volte.