Mara Maionchi rivela tradimento marito a Verissimo: Alberto Salerno perdonato

"Ho scoperto che mio marito ha avuto una debolezza, ma quando hai dei figli e un progetto di vita insieme, si perdona e si supera. Probabilmente gli voglio più bene oggi che un tempo".

"Ho sognato che mi trovato in un grande salone con tanta gente. Seduto a un tavolo c'era un signore. Mi sono avvicinata e lui mi ha scritto su un foglietto: 36 (all'epoca avevo 36 anni) + 33, senza dirmi niente. E io quel 69, al di là che è un numero imbarazzante, me lo sono ricordato sempre".

"A quel punto gli ho chiesto: 'Hai modo di farmi fare una visita d'urgenza domani?'. Sono andata e avevo un cancro al seno, sia a destra che a sinistra".

Mara Maionchi, nota produttrice discografica, è una donna forte che però sa perdonare. Nel corso di una recente intervista aMara ha rivelato che il marito l'ha tradito ma lei ha trovato la forza per perdonarlo e, in fin dei conti, lo risposerebbe ancora. La produttrice discografica ha spiegato adel tradimento subito e del perdono:La Maionchi non si vergogna di dire che, nonostante il tradimento, risposerebbe, artista che ha portato al successo come molti altri. Mara, ultimamente, ha dovuto lottare contro unPer fortuna ha vinto la battaglia ma ci sono stati momenti duri per lei. Nel corso di un'intervista rilasciata a Mistero Magazine, l'ex giudice di X Factor ha rivelato di aver scoperto di avere un cancro al seno in modo alquanto strano, ovvero con unPerché quel 69? Mara ha detto che, un giorno, leggendo il referto di una sua mammografia, aveva notato le seguenti parole: Mara Maionchi, anni 69. Lei aveva 73 anni. Subito la produttrice discografica chiese informazioni al medico e lui le disse che non rammentava il motivo per cui scrisse quel numero:Mara Maionchi salvata da un sogno.