Mara Venier: Amori e Flirt ne "Gli Amori della Zia", Libro Scritto in 3 Settimane

di Redazione 21/10/2015

Per i suoi 65 anni la showgirl e attrice veneziana Mara Venier ha deciso di pubblicare un libro che racconta la sua vita, focalizzandosi soprattutto sui flirt e sugli amori con personaggi famosi come Richard Burton Nel corso di una lunga intervista a "Chi", Mara Venier ha parlato del suo libro "Gli amori della zia", scritto di getto, nell'arco di 3 settimane. Chi vuole leggere l'intervista di Mara, rilasciata a 'Chi', può acquistare il numero che uscirà in edicola proprio oggi, 21 ottobre 2015. "Gli amori della zia", invece, approderà nelle librerie italiane il prossimo 27 ottobre. Durante l'intervista rilasciata al rotocalco diretto da Alfonso Signorini, la Venier ha affermato: "Una sera sono scappata da casa mia, a Mestre, per seguire a Venezia quello che poi è diventato il mio primo marito Francesco Ferracini di cui ero follemente innamorata. Ci siamo trovati all'Harry's Bar a tavola con Richard Burton. Io ero seduta a tavola di fronte a lui. Io tenevo gli occhi bassi sul piatto perché lui aveva i suoi occhi magnetici piazzati... sulle mie tette. Avevo 17 anni e delle tette pazzesche". Il romanzo di Mara Venier, come anticipato, è incentrato particolarmente su tutti gli uomini che la showgirl e attrice veneziana ha amato, come Renzo Arbore, Jerry Calà, e Nicola Carraro. Parlando di quest'ultimo, che tra l'altro è l'attuale marito, Mara ha detto: "Lui è l'uomo della mia vita. La mia fortuna più grande è stata incontrarlo, lo dico sempre. Io gli ho cambiato la vita, soprattutto gliel'ho riempita, credo, come lui ha cambiato e riempito la mia. Se ha letto quello che ho scritto penso che si sia profondamente commosso". La Venier non ha potuto non ricordare, durante l'intervista a 'Chi', il flirt 'impetuoso' con Armand Assante, divo hollywoodiano: "E' stata una grande passione, ma anche molto divertente: Armand è stato la follia della mia vita. Ci aveva presentato Pascal Vicedomini che poi è stato fondamentale per... comunicare. Io non parlo inglese, Armand non parlava una parola d'italiano. Per carità quando c'è una passione di mezzo le parole contano poco, ma io e Armand ci incontravamo con i dizionari in mano. Così Pascal ci faceva da traduttore e mi ha seguito spesso: a New York, a Bora Bora, a Los Angeles". Se volete scoprire aspetti inediti della vita di Mara Venier, specialmente sul versante sentimentale, non vi resta che acquistare "Gli amori della zia".

