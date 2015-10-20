Home Attualità "Ritorno al Futuro" in Sala: 21 Ottobre 2015 Data Speciale

"Ritorno al Futuro" in Sala: 21 Ottobre 2015 Data Speciale

di Redazione 20/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Domani, 21 ottobre 2015, approderanno in sala i primi due episodi della celebre saga "Ritorno al Futuro". Contenuti speciali, inoltre, renderanno più 'pepato' lo spettacolo La data per riportare sul grande schermo "Ritorno al Futuro" non è stata scelta a caso. Ricordate la scena del film in cui Dock e Marty digitano sul display della DeLorean 21 ottobre 2015? "Ritorno al Futuro" affascina ancora perché, in fondo, l'uomo ha sempre sognato di viaggiare nel futuro e vedere tutto quello che farà e dove si troverà. Il successo della famosa saga di Robert Zemeckis è dovuto anche al fatto che oltre alla fantascienza c'è molta ironia. Insomma, fantascienza e commedia si incontrano e creano un mix vincente. Gli spettatori, inoltre, rimasero estasiati dalle straordinarie interpretazioni di Christopher Lloyd e Michael J. Fox. Si potrebbe dire che "Ritorno al Futuro" è stato un film visionario perché ha presentato molti marchingegni che sono in vendita oggi, come display piatti, realtà virtuale e auto con pilota automatico. Per festeggiare il trentennale della gloriosa saga, Nexo Digital e Universal Pictures Italia Home Video hanno fatto approdare nuovamente nei cinema italiani i primi due capitoli, 'conditi' con contenuti speciali. Ricordiamo che i biglietti potranno essere acquistati direttamente in sala, sul sito web ucicinemas.it, chiamando il call center, o con l'app di UCI Cinemas. Quel futuro delineato da Steven Spielberg in "Ritorno al Futuro" è proprio la società odierna, precisamente domani, 21 ottobre 2015. Il cineasta Robert Zemeckis ha dichiarato: "Credo che abbiamo proposto una previsione accurata al 50% del futuro, il film tocca alcune fantasie universali che in fondo sono comuni a tutti". Tutti al cinema, dunque, domani a vedere i primi due episodi di "Ritorno al Futuro": il biglietto costa 11 euro; il ridotto, invece, 9.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp