Emma, Count Down Uscita "Arriverà l'Amore": Ballad Intensa

di Redazione 21/10/2015

Emma ha deciso di deliziare nuovamente i suoi fa con una nova canzone. Il prossimo 23 ottobre uscirà "Arriverà l’amore", singolo che potrà essere ascoltato su tutte le emittenti radiofoniche e, ovviamente, anche sul web "Arriverà l'amore" precede l'uscita del nuovo disco di inediti della popstar salentina, la quinta 'fatica' di un'artista amatissima da giovani e meno giovani. Il testo del nuovo singolo di Emma è stato scritto da Matteo Buzzanca ed Ermal Meta. Dettaglio da non trascurare è la produzione dell'opera: per la prima volta, Emma produce un suo lavoro, coadiuvata da Luca Mattioni. Emma, con la sua voce, farà emozionare nuovamente i suoi fan. Stavolta ha voluto sperimentare un nuovo modo di fare musica, mettendo un po' più d'elettronica nell'album. Non l'aveva mai fatto, finora. Insomma, la cantante salentina cresce e si perfeziona. E' probabile che anche "Arriverà l'amore", così come "Occhi Profondi", riscuoterà grande successo. Ricordiamo che il video di quest'ultimo brano ha ottenuto oltre 13 milioni di visualizzazioni. Emma ha tenuto col fiato sospeso i fan riguardo alla copertina del nuovo singolo, i cui frammenti sono stati pubblicati, un po' alla volta, su Instagram. Solo ieri è stata pubblicata la cover completa, dopo un gioco tra artista e supporter durato 7 giorni. Si vocifera che Emma abbia anche concluso le riprese del videoclip di "Arriverà l'amore" che, probabilmente, verrà diffuso parallelamente all'uscita del singolo. I fan non vedono l'ora di vederlo. Periodo denso di impegni, dunque, per l'ex trionfatrice di "Amici". A proposito del talent condotto da Maria De Filippi, dobbiamo sottolineare che anche quest'anno Emma sarà coach. Tutti pronti ad ascoltare la nuova ballad della talentuosa popstar salentina!

