Marco Pantani, Camorra Alterò Provette per Farlo Risultare Dopato

Novità sul caso Pantani, che non si è mai chiuso. A far risultare dopato il celebre ciclista Marco Pantani, nel 1999, sarebbe stata proprio la Camorra

"Un clan camorristico minacciò un medico per costringerlo ad alterare il test e far risultare Pantani fuori norma".

Come tutti gli amanti del ciclismo ben ricorderanno, il 'Pirata' venne squalificato perin occasione della penultima tappa del Giro d'Italia, nel 1999. Da un'intercettazione diffusa da 'Premium Sport' si sente un carcerato amico diche fa una rivelazione choc: la camorra alterò le provette, facendo risultare dopato Marco Pantani. Il soggetto intercettato è il medesimo che rivelò al bel René come sarebbe terminato il Giro d'Italia 1999, letteralmente dominato dal Pirata. Il detenuto rivelò a Vallanzasca che il noto ciclista italiano non avrebbe vinto il Giro. Il 5 giugno 1999 Pantani venne fermato e sottoposto ad esami da cui risultò che il livello di ematocrito era notevolmente superiore alla soglia massima stabilita dall'Uci. Marco Pantani, dunque, perse il Giro d'Italia perché vennero scambiate le provette. Certo, ora dovranno essere svolte ulteriori indagini per confermare il contenuto dell'intercettazione. Il pm Sottani ha scritto:Perché la camorra decise di alterare le provette e far risultare dopato Pantani? Semplice, per guadagnare grazie alle scommesse. Puntare contro Pantani significava vincere molto denaro, e la camorra non voleva perdere quella 'fermata'. Siamo arrivati a una svolta, dopodi mistero? Forse. Allora Marco non assunse mai sostanze dopanti; allora hanno ragione la madre, i suoi familiari e tutti i suoi fan. Sono passati tanti anni dalla morte del 'Pirata' ed ora glidei parenti di Marco stanno verificando se vi siano estremi per un'eventuale azione, visto che il flop del 1999 al Giro d'Italia segnò l'inizio del lento declino dell'abile ciclista. La vita e ladi Marco Pantani sono costellate di poche luci e molte ombre. Un ciclista forte che, però, venne 'abbattuto' dallo scandalo doping. Lo stesso è accaduto ad altri ciclisti famosi, ma forse Marco non aveva unacosì forte da affrontare un colpo del genere. Il 'dio denaro' è dannoso, scotta, e può uccidere: la camorra scommise contro Pantani e, guarda caso, il Pirata non vinse il Giro d'Italia.