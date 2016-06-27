Loading...

Mariah Carey: calze a rete e tacchi a spillo a Las Vegas per presentare tour

Redazione Avatar

di Redazione

27/06/2016

Mariah Carey, splendida e talentuosa cantautrice, ha lasciato tutti a bocca aperta a Las Vegas, in occasione della presentazione della sua nuova tournée. Mariah è stata immortalata da moltissimi fotografi e non è passato certamente inosservato il suo outfit provocante: indossava tacchi a spillo, giacca di pelle, calze a rete e nient'altro. Un look 'piccante' quello di Mariah a Las Vegas. L'artista, a 46 anni, ha ancora un fisico da urlo che fa girare la testa a milioni di uomini. E' un periodo certamente positivo per la Carey, artista che si sta sposare per la terza volta: il fortunato è il magnate australiano James Packer, uomo per cui Mariah ha letteralmente la testa. Sebbene il precedente marito, Nick Cannon non abbia ancora firmato i documenti relativi al divorzio, la cantante ha già acquistato l'abito che indosserà per pronunciare il suo terzo sì (Mariah Carey si è già sposata altre due volte). Durante un'intervista rilasciata a E!News, Mariah ha confessato:
"E' arrivato il momento per il vestito e per il resto. Tutti e due siamo impegnati con il lavoro e c'è molta pressione, ma io ho il vestito".
A Mariah, si sa, piace entusiasmare i suoi fan sia con la voce che con il suo fisico. La popstar si è più volte fatta immortalare, anche durante le vacanze, con vestiti molto provocanti che mettevano in risalto le sue forme da urlo. Mariah, insomma, è stata sempre fiera di mettere in mostra il suo fisico, anche in eventi pubblici ma sabato scorso, a Las Vegas, si è certamente superata. La cantante non aveva mai presentato un tour in un modo così esagerato, ovviamente apprezzato dai maschietti. La popstar ha camminato lentamente su un tappeto rosso, indossando calze a rete e tacchi a spillo, e tutti sono rimasti allibiti per tanta bellezza. Mariah non ha davvero nulla da invidiare alle colleghe più giovani! La cantante di "Touch My Body" ha fatto girare la testa a molte persone, insomma, sabato scorso a Las Vegas. Il suo corpo statuario ha subito, nuovamente, fatto il giro del web. Una presentazione straordinaria di un tour. Secondo un testimone, la popstar è arrivata molto tardi, dopo l'una di notte, e si è messa subito a cantare "Fantasy", uno dei suoi brani più conosciuti. Quando è arrivata, l'artista ha detto:
"Ho passato molto tempo con un mio caro amico, stasera".
Mariah sembrava di buon umore a Las Vegas: mentre presentava il suo nuovo tour sorseggiava un cocktail, ballava e rispondeva alle tante domande dei fan.
