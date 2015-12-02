Mark Zuckerberg: filantropia paterna, diventa papà e dona azioni Facebook

"Come tutti i genitori vogliamo che tu cresca in un mondo migliore rispetto al nostro. Faremo la nostra parte e non solo perché ti amiamo, ma perché abbiamo una responsabilità morale di fronte a tutti i bambini della prossima generazione. Una delle maggiori opportunità per la tua generazione è quella di concedere a tutti l'accesso a internet: internet è istruzione per chi non vive vicino a una buona scuola. È così importante che per ogni 10 persone che ne guadagnano l'accesso, è creato un posto di lavoro. Ancora oggi più della metà della popolazione globale non ha accesso a internet. La tecnologia da sola non risolve i problemi. Un mondo migliore si costruisce partendo da comunità forti. C'è molto che possiamo fare affinché la tua generazione viva in un mondo migliore. Con l'inizio della prossima generazione della famiglia Chan Zuckerberg, avviamo anche la Chan Zuckerberg Initiative per unire le persone nel mondo con l'obiettivo di promuovere il potenziale umano e l'uguaglianza per tutti i bambini. Doneremo il 99% delle nostre azioni Facebook, che al momento valgono 45 miliardi di dollari, nel corso della nostra vita per portare avanti questa missione. Sappiamo che si tratta di un piccolo".

. Stanno facendo il giro del mondo le foto che ritraggono il CEO di Facebook che tiene in braccio, vicino alla moglie, la sua primogenita. Ora Mark e Priscilla hanno in mente di donare il 99% delle azioni Facebook per donare alla figlioletta e alla generazioni future un mondo migliore. Il CEO di Facebook ha pubblicato sul suo profilo del popolare social network, unaindirizzata propria alla figlia. Ne riportiamo il testo:Una bella e toccante missiva da cui emerge la volontà di Mark e sua moglie di fare qualcosa pere permettere ai piccoli di molte zone del mondo di studiare, crescere ed accedere al web. Ora che è diventato papà, Mark Zuckerberg si assenterà per 2 mesi dalla sua azienda e trascorrerà le sue giornate assieme a moglie e figlia. Auguri Mark!