Giusy Ferreri, dopo "Roma-Bangkok" esce "Hits": nuovo capitolo carriera discografica
di Redazione
02/12/2015
"Sono molto contenta di questo periodo ed entusiasta per l'uscita di questo disco. Sono soddisfatta della positività con la quale il pubblico ha accolto 'Volevo te': insomma, è un gran bel periodo ricco di gratificazioni. Ho deciso di ricominciare con 'Volevo te' perché volevo ritornare un po' a quello che è stato il mio esordio: cercavo un brano che si avvicinasse alle sonorità di 'Gaetana' e che rappresentasse l'evoluzione di 'Novembre'".Soffermandosi su alcuni brani contenuti in "Hits", Giusy Ferreri ha detto:
"'Volevo te', che è stato scritto da Fortunato Zampaglione, è uno dei tre inediti contenuti in 'Hits', insieme a 'Come un'ora fa' e 'Prometto di sbagliare'. 'Come un'ora fa' è stata scritta da Daniele Magro: è una canzone energica per quanto riguarda l'apertura degli incisi, malinconica per quanto riguarda il testo, molto vicino a 'Non ti scordar mai di me'. 'Prometto di sbagliare' si lega al percorso fortunato che ha avuto il duetto con Baby K su 'Roma-Bangkok': l'hanno scritta Roberto Casalino, Dario Faini e Federica Abbate, che aveva già partecipato alla scrittura del duetto con Baby K".Giusy Ferreri deve, ovviamente, il suo successo a X Factor, talent che ha rappresentato per lei un trampolino di lancio. Il pubblico iniziò a conoscere veramente la cantante di Palermo nel 2008, quando uscì "Non ti scordar di me", singolo che riscosse un successo straordinario e che anticipò l'uscita di "Gaetana", primo disco dell'artista, che occupò la prima posizione nelle classifiche degli album più venduti per diverse settimane. Dopo "Gaetana" uscì "Fotografie", un disco che non riuscì a replicare il successo dell'opera prima di Giusy, anzi fu una sorta di flop (le vendite non superarono le 60.000 copie). La cantante rivelò che "Fotografie" le venne imposto e, a un certo punto, ci furono attriti anche con Rudy Zerbi, all'epoca presidente della Sony. Insomma, dopo "Gaetana" il successo di Giusy Ferreri iniziò a 'spegnersi'; poi, nell'estate del 2015, la rinascita con il singolo "Roma-Bangkok".
"Non rifarei molte cose di questo percorso, non lo nego, ma non ci sono rimpianti. 'Fotografie'? Rifarei anche quello: all'epoca, pensavo che fosse troppo presto, ero appena uscita da X Factor e credevo non ci fosse più bisogno di incidere cover. Oggi mi rendo conto che mi piacerebbe incidere parecchie cover, sia di brani italiani che stranieri", ha confessato Giusy.L'artista siciliana non intende tornare a Sanremo, almeno per ora, perché vuole concentrarsi sul suo nuovo progetto ma è certa che il presentatore Carlo Conti entusiasmerà ancora una volta il pubblico, insomma realizzerà un bel Festival della canzone italiana. La Ferreri è un'artista poliedrica che, finora, ha collaborato con molti artisti importanti, Tiziano Ferro in primis, che ha scritto per lei "Non ti scordar di me". Adesso, con "Hits", Giusy inizia un nuovo capitolo della sua carriera discografica, speriamo felice e proficuo. Non è escluso che, a breve, l'artista faccia uscire un altro disco, visto che negli ultimi tempi ha scritto molti testi che, al momento, sono nel cassetto.
