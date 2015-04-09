Marò, Latorre resterà in Italia fino al 15 luglio: decisione Corte Suprema indiana
di Redazione
09/04/2015
Buone notizie dall'India per il marò Massimiliano Latorre, che potrà restare in Italia fino al prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa dalla Corte Suprema indiana dopo un nuovo esame del percorso giudiziario che vede protagonisti lo stesso Latorre e Salvatore Girone.
I magistrati indiani hanno spiegato che sussiste un ricorso presentato dall'Italia contro la sussistenza della Nia, ovvero la polizia antiterrorismo. Ad aprile si svolgerà un'udienza in merito.
