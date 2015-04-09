Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Marò, Latorre resterà in Italia fino al 15 luglio: decisione Corte Suprema indiana

Redazione Avatar

di Redazione

09/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Buone notizie dall'India per il marò Massimiliano Latorre, che potrà restare in Italia fino al prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa dalla Corte Suprema indiana dopo un nuovo esame del percorso giudiziario che vede protagonisti lo stesso Latorre e Salvatore Girone.

I magistrati indiani hanno spiegato che sussiste un ricorso presentato dall'Italia contro la sussistenza della Nia, ovvero la polizia antiterrorismo. Ad aprile si svolgerà un'udienza in merito.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Dodi Battaglia dedica "Dov'è finita la musica" a Valerio Negrini

Articolo Successivo

Milano: imputato uccide giudice in tribunale, poi fugge

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025