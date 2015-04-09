Milano: imputato uccide giudice in tribunale, poi fugge

Sangue nel tribunale di Milano. Un imputato per bancarotta, Claudio Giardiello, ha sparato 4 colpi di pistola contro il giudice Fernando Ciampi, che è morto immediatamente. Il magistrato è stato freddato nella sua stanza.

La funesta notizia è stata avallata da Giovanni Canzio, presidente della Corte d'Appello di Milano. Oltre al giudice Ciampi è morto un testimone. Giardiello, dopo aver sparato, si è dato alla fuga.