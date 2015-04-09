Dodi Battaglia dedica "Dov'è finita la musica" a Valerio Negrini

E' uscito lo scorso 7 aprile "Dov'è finita la musica", nuovo disco di Dodi Battaglia, noto compositore, cantante e chitarrista italiano, nonché membro dei Pooh.

"Dov'è finita la musica" è stato anticipato da "Grazie". Il disco comprende 8 canzoni, tutte registrate in Italia e negli Usa. "Ho sempre sognato di avere la possibilità di incidere un disco con uno dei più grandi chitarristi mondiali ma... addirittura con il più grande!? Voglio ringraziare la mia buona stella e dedicare questo disco a tutti coloro che amano la mia musica e quella di Tommy", ha dichiarato Dodi.

Il nuovo album di Dodi Battaglia racchiude diversi generi, dal pop all'etnico, dal country al prog. "Voglio dedicare questo disco all’amico Valerio Negrini convinto che la sua anima mi abbia ispirato nelle stesura dei testi di questo disco", ha aggiunto l'artista.