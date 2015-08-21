Home Attualità Martina Levato, figlio in comunità minori: verrà adottato?

Martina Levato, figlio in comunità minori: verrà adottato?

di Redazione 21/08/2015

I giudici del tribunale dei minori hanno allontanato il neonato da Martina Levato. Ora il piccolo si trova in una comunità per minori, di cui non si conosce il nome. Martina, invece, è attualmente in clinica ma tornerà presto in carcere Il bimbo dato alla luce dalla Levato lo scorso 15 agosto potrà essere visto dalla madre, da Alexander Boettcher e dai nonni secondo le direttive dei servizi sociali. Oggi è stato un giorno importante per Martina, visto che ha parlato molto coi genitori ed potuto vedere suo figlio. Il piccolo è stato separato dalla madre dai giudici minorili perché, secondo la perizia psichiatrica, "Martina è un soggetto borderline e pericoloso socialmente, come Boettcher". L'avvocato Laura Cossar, difensore dei genitori di Martina Levato, però non ci sta visto che i giudici si sono riferiti a una perizia psichiatrica disposta in un altro procedimento penale. I servizi sociali dell'amministrazione comunale dovranno, a breve, svolgere un accertamento sulla famiglia, redigendo un accurato dossier entro il 30 settembre. Ricordiamo che i giudici hanno anche aperto un procedimento di adottabilità del figlioletto della Levato e di Boettcher. Intanto Martina ha chiesto di essere trasferita col figlioletto in una delle comunità di don Mazzi o all'Icam. Chissà cosa decideranno i giudici? Don Mazzi attende a braccia aperte madre e figlio: "Eravamo pronti anche prima che Martina partorisse... Noi siamo pronti, Martina deve stare con il bambino. Deve allattarlo perché questa è l’unica via per salvare la mamma e il bambino". Il religioso ha asserito che sulla vicenda deve calare il silenzio: "Più ne parliamo e peggio è".

