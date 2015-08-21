Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Martina Levato, figlio in comunità minori: verrà adottato?

Redazione Avatar

di Redazione

21/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I giudici del tribunale dei minori hanno allontanato il neonato da Martina Levato. Ora il piccolo si trova in una comunità per minori, di cui non si conosce il nome. Martina, invece, è attualmente in clinica ma tornerà presto in carcere

  Il bimbo dato alla luce dalla Levato lo scorso 15 agosto potrà essere visto dalla madre, da Alexander Boettcher e dai nonni secondo le direttive dei servizi sociali. Oggi è stato un giorno importante per Martina, visto che ha parlato molto coi genitori ed potuto vedere suo figlio. Il piccolo è stato separato dalla madre dai giudici minorili perché, secondo la perizia psichiatrica, "Martina è un soggetto borderline e pericoloso socialmente, come Boettcher". L'avvocato Laura Cossar, difensore dei genitori di Martina Levato, però non ci sta visto che i giudici si sono riferiti a una perizia psichiatrica disposta in un altro procedimento penale. I servizi sociali dell'amministrazione comunale dovranno, a breve, svolgere un accertamento sulla famiglia, redigendo un accurato dossier entro il 30 settembre. Ricordiamo che i giudici hanno anche aperto un procedimento di adottabilità del figlioletto della Levato e di Boettcher. Intanto Martina ha chiesto di essere trasferita col figlioletto in una delle comunità di don Mazzi o all'Icam. Chissà cosa decideranno i giudici? Don Mazzi attende a braccia aperte madre e figlio: "Eravamo pronti anche prima che Martina partorisse... Noi siamo pronti, Martina deve stare con il bambino. Deve allattarlo perché questa è l’unica via per salvare la mamma e il bambino". Il religioso ha asserito che sulla vicenda deve calare il silenzio: "Più ne parliamo e peggio è".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ronaldo ingrassato: immagini choc su Novella 2000, addio forma smagliante

Articolo Successivo

Budrio: marijuana sul davanzale, invalido denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025