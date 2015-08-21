Ronaldo ingrassato: immagini choc su Novella 2000, addio forma smagliante

Una volta Ronaldo, al secolo, Ronaldo Luís Nazario de Lima, era un calciatore con un fisico spettacolare che col pallone poteva fare tutto. I suoi avversari non potevano nulla. Oggi, l'ex campione, è decisamente fuori forma

Ronaldo venne soprannominato "Il Fenomeno" per il suo grande talento: erae sapeva dribblare facilmente gli avversari. Il bomber è diventato ben due volte campione del mondo on la maglia del Brasile, la sua nazione. Da quando ha lasciato il mondo del calcio, però, Ronaldo non è più quello di una volta. Lo dimostrano le recenti foto pubblicate dal settimanale, che lo ritraggono mentre si rilassa aassieme alla sua nuova 'fiamma'. Insomma, il fisico del goleador brasiliano non è certamente quello di anni fa. Ronaldo è imbolsito e si muove lentamente: colpa della movida, delle belle donne, delle serate trascorse nei ristoranti e, ovviamente, dello scarso esercizio fisico. Oggi Ronaldo è felicemente fidanzato con la splendida modella, l'ultima di una folta schiera di fidanzate. Quando militava nell'Inter e nel Milan, il calciatore brasiliano era immortalato sempre con donne diverse. La vita sentimentale del 'Fenomeno', insomma, è alquanto turbolenta. Anche oggi che ha perso la sua smagliante forma fisica, Ronaldo piace molto alle. A quanto pare, il 'gentil sesso' non bada generalmente all'aspetto fisico degli uomini, soprattutto se si tratta di personaggi celebri e ricchi come Ronaldo. Forse quest'ultimo, in questi anni, non è riuscito a risolvere i suoi problemi di peso perché sa di piacere lo stesso alle donne? Chissà?