Ronaldo ingrassato: immagini choc su Novella 2000, addio forma smagliante
di Redazione
21/08/2015
Una volta Ronaldo, al secolo, Ronaldo Luís Nazario de Lima, era un calciatore con un fisico spettacolare che col pallone poteva fare tutto. I suoi avversari non potevano nulla. Oggi, l'ex campione, è decisamente fuori formaRonaldo venne soprannominato "Il Fenomeno" per il suo grande talento: era veloce e sapeva dribblare facilmente gli avversari. Il bomber è diventato ben due volte campione del mondo on la maglia del Brasile, la sua nazione. Da quando ha lasciato il mondo del calcio, però, Ronaldo non è più quello di una volta. Lo dimostrano le recenti foto pubblicate dal settimanale Novella 2000, che lo ritraggono mentre si rilassa a Formentera assieme alla sua nuova 'fiamma'. Insomma, il fisico del goleador brasiliano non è certamente quello di anni fa. Ronaldo è imbolsito e si muove lentamente: colpa della movida, delle belle donne, delle serate trascorse nei ristoranti e, ovviamente, dello scarso esercizio fisico. Oggi Ronaldo è felicemente fidanzato con la splendida modella Celina Locks, l'ultima di una folta schiera di fidanzate. Quando militava nell'Inter e nel Milan, il calciatore brasiliano era immortalato sempre con donne diverse. La vita sentimentale del 'Fenomeno', insomma, è alquanto turbolenta. Anche oggi che ha perso la sua smagliante forma fisica, Ronaldo piace molto alle donne. A quanto pare, il 'gentil sesso' non bada generalmente all'aspetto fisico degli uomini, soprattutto se si tratta di personaggi celebri e ricchi come Ronaldo. Forse quest'ultimo, in questi anni, non è riuscito a risolvere i suoi problemi di peso perché sa di piacere lo stesso alle donne? Chissà?
