Home Cronaca Budrio: marijuana sul davanzale, invalido denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti

Budrio: marijuana sul davanzale, invalido denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti

di Redazione 21/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E' stato sottolineato spesso che la marijuana ha effetti positivi nella cura delle patologie neurodegenerative. Un invalido 54enne di Budrio, in provincia di Bologna, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti. Eppure l'uomo usava marijuana a scopo terapeutico Due giorni fa, diversi carabinieri stavano monitorando, come sempre, il territorio quando, per caso, hanno visto una piantina di marijuana sul davanzale di una finestra. Immediatamente, i militari si sono recati a casa dell'uomo e lui, per giustificarsi, ha rivelato che assume marijuana per finalità terapeutica, visto che deve sopportare dolori lancinanti provocati da un'invalidità civile. La marijuana come sostanza per curare diverse patologie è stata ed è al centro di tantissimi dibattiti, anche perché sono tante le nazioni che vorrebbero renderla disponibile a scopo terapeutico. Pare che la cannabis possa lenire patologie come epilessia e tumori, oltre, ovviamente, alle malattie neurodegenerative. Oramai è certo che la cannabis sia utile per curare determinate malattie, ecco perché anche lo Stato italiano ha deciso di iniziare a coltivarla a scopo terapeutico. E' proprio l'Esercito a coltivare la marijuana di Stato, nello stabilimento chimico militare di Firenze. "Dal punto di vista farmacologico, non ci sono problemi all’uso terapeutico della cannabis: nessuno mette in dubbio gli effetti benefici, ma va trattato come un farmaco", aveva detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. E allora perché l'invalido 54enne di Budrio è stato denunciato? Non stava certamente spacciando cannabis, o no? Si dovrà fare chiarezza su questa vicenda. Se una persona sta male e prova dolore deve avere il diritto di beneficiare dei metodi migliori.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp