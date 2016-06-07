Loading...

"Mary Poppins Ritorna" Il 25 Dicembre 2018

Redazione Avatar

di Redazione

07/06/2016

TITOLO
"Basta un poco di zucchero e la pillola va giù!". Indimenticabile Julie Andrews, dispensatrice di amore e gioia, tra i tetti di Londra ed emblema della magia Disney e del techni-color anni 60. Il capolavoro del 1964 le valse un oscar come miglior attrice, per la sua rocambolesca interpretazione di una tata modello, bambinaia che sapeva impartire la disciplina imbonendola di buono zucchero. Di lei s'innamorò il cinema e "resuscitarla" non sarà facile. Tuttavia, la storia può essere continuata con successo. A prestare il volto a Mary Poppins, stavolta, la dolcissima Emily Blunt, protagonista di una storia natalizia al sapore di miele, in una Londra depressa e grigia. Mary Poppins, infatti, tornerà a far visita a Jane e Micheal Banks, ormai adulti, nel momento in cui la gioia familiare sarà spezzata da una tragica perdita. A colpi di "supercalifragilistichespiralidoso", riuscirà la tata volante più sorridente del mondo del cinema a riportare calore e speranza in una famiglia segnata dal dolore della perdita? Il calore familiare, la speranza, l'amore. Tornano tutti i valori pregnanti di Disney, ma ben 50 anni dopo il capolavoro filmico che ha dato i natali alla tata con la borsa più capiente della storia del cinema buono, quello che fa ancora sognare, quello che fa ancora sorridere, con discrezione e sincerità. Mary Poppins ritorna il 25 dicembre 2018, accompagnata da un nuovo personaggio, un simpatico lampionaio di strada. Pronti a far rivivere la magia?  
