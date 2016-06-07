Loading...

Paola Caruso biasima Giacobbe Fragomeni per commento sardonico: "Mi hai solo usata"

07/06/2016

Il vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, il pugile Giacobbe Fragomeni, è stato criticato aspramente da Paola Caruso, star di "Avanti un altro". Il motivo? Paola non ha apprezzato alcune parole dette da Fragomeni dopo la fine del reality.

Paola accentuava il suo modo di fare

Il trionfatore dell'Isola dei Famosi ha dichiarato:
"Quella che mi faceva morire più di tutti era Paola... Paola era sempre coerente, solo che accentuava un poco di più il suo modo di fare per, evidentemente, tirare in mezzo il pubblico. Poi, non è che stavo a guardare molto perché pensavo a me".
La replica, piccata, della Caruso è arrivata a stretto giro su Instagram: "Complimenti Giacobbe! Facile vincere senza prendere mai posizioni. Mi hai solo usata, che pena".

La Caruso ha dato sempre il massimo sull'Isola

Paola Caruso è stata senza dubbio tra i protagonisti dell'11esima edizione dell'Isola dei Famosi e, forse, è rimasta con l'amaro in bocca dopo la vittoria di Giacobbe Fragomeni. La Caruso ha dato il massimo sempre ed è riuscita ad arrivare in finale assieme a Mercedesz Henger, Jonas Berami, Giacobbe Fragomeni e Gracia De Torres. Nel corso della finale del reality, Paola lasciò tutti di stucco con una confessione riguardante la sua forma fisica, oggi decisamente impeccabile:
"Ho le foto di quando avevo 10 anni, pesavo tipo 70 chili. Ero tipo l'omino Michelin. La mamma mi diceva 'mangia, mangia figlia mia, mangia'. Da calabrese vera, per lei basta che mangi e vuol dire che stai bene. Quando l'ho chiamata tutta contenta e lo ho detto 'mamma, vado a fare l'Isola dei Famosi', gridando al telefono, lei mi ha risposto 'figlia mia no, vai a morire di fame', è stata la prima cosa che mi ha detto".
L'ex naufraga aveva problemi di peso, dunque, quando era piccola. A quanto pare ha saputo ben risolvere ogni problematica relativa al suo aspetto e alla sua forma fisica, o no?  
