Paola Caruso biasima Giacobbe Fragomeni per commento sardonico: "Mi hai solo usata"

Paola accentuava il suo modo di fare

"Quella che mi faceva morire più di tutti era Paola... Paola era sempre coerente, solo che accentuava un poco di più il suo modo di fare per, evidentemente, tirare in mezzo il pubblico. Poi, non è che stavo a guardare molto perché pensavo a me".

La Caruso ha dato sempre il massimo sull'Isola

"Ho le foto di quando avevo 10 anni, pesavo tipo 70 chili. Ero tipo l'omino Michelin. La mamma mi diceva 'mangia, mangia figlia mia, mangia'. Da calabrese vera, per lei basta che mangi e vuol dire che stai bene. Quando l'ho chiamata tutta contenta e lo ho detto 'mamma, vado a fare l'Isola dei Famosi', gridando al telefono, lei mi ha risposto 'figlia mia no, vai a morire di fame', è stata la prima cosa che mi ha detto".

Paola Caruso è stata senza dubbio tra i protagonisti dell'Isola dei Famosi e, forse, è rimasta con l'amaro in bocca dopo la vittoria di Giacobbe Fragomeni. La Caruso ha dato il massimo sempre ed è riuscita ad arrivare in finale assieme a Mercedesz Henger, Jonas Berami, Giacobbe Fragomeni e Gracia De Torres. L'ex naufraga aveva problemi di peso, dunque, quando era piccola. A quanto pare ha saputo ben risolvere ogni problematica relativa al suo peso e alla sua forma fisica.