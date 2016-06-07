Orrore Isis a Falluja: militari e civili torturati e gettati nelle fosse comuni

Colpiti mentre tentano di fuggire

"I nostri peggiori timori sono stati tragicamente confermati e i civili vengono colpiti mentre cercano di fuggire per mettersi in salvo. Si tratta di uomini, donne e bambini innocenti che si sono lasciati tutto alle spalle e cercano solo di salvarsi la vita".

Le vittime sono innocenti

"Ci sono molti cadaveri di fuggitivi, e non possiamo in questa ora della notte individuare i responsabili, ma certamente le vittime sono innocenti... Alcuni sfollati hanno assicurato di aver subito stupri e torture dai miliziani".

Falluja è una città irachena finita nelle mani dell'Isis due anni e mezzo fa. Adesso le forze irachene stanno liberando la località dalloe, purtroppo, stanno scoprendo tantecommesse dai miliziani dell'Isis.Una ong norvegese ha scoperto che a Falluja l'Isis ha ucciso tantissimi militari e civili, poi gettati nelle fosse comuni. Chi cerca di fuggire viene trucidato daiMolte persone, negli ultimi tempi, hanno cercato di attraversare l'Eufrate nascondendosi in frigoriferi ed altri oggetti., direttore del Consiglio norvegese dei rifugiati in Iraq ha detto:La Ong norvegese ha intervistato molte persone che sono riusciti a fuggire da Falluja, scoprendo che attualmente nel centro della città irachene vi sono ancora. Falluja dista circa 50 km da Bagdad e la sua popolazione è composta prevalentemente daNon solo l'Isis avrebbe ucciso molti civili ma anche i soldati appartenenti alle forze filogovernative sciite. Lo ha confermato anche il sindaco Sadoun Shaalan. Diverse autorità hanno avallatoe torture commesse dalle milizie sciite nei confronti di civili sunniti. Una fonte medica ha rivelato che molti civili sono stati torturati, decapiti odai soldati sciiti. Falluja è diventata un vero inferno a causa dell'Isis e delle milizie filogovernative sciite. Mohammed Al Helali, colonnello dell'esercito, ha rivelato a una tv curda:Speriamo che le forze armate irachene riescano al più presto a riconquistare Falluja che, insieme aè la città irachena più importante ancora sotto il dominio dello Stato Islamico.