Massimi Giletti Critica Napoli: "Immondizia Ovunque", Polemiche sui Social
di Redazione
02/11/2015
Massimo Giletti, noto conduttore televisivo torinese, ha fatto indignare molti napoletani, e non solo, per le parole riservate a Napoli durante la puntata de 'L'Arena' di ieri. Giletti si è adirato durante un'intervista all'avvocato Antonio Crocetta sul caso dei biglietti dello gratis i consiglieri comunali. In studio c'era anche il leader della Lega Nord Matteo Salvini"Lei sta facendo campagna elettorale, Giletti. Il governo è assente su Napoli e fate questo tipo di interventi perché la Rai non vuole parlare di Napoli", aveva detto l'avvocato. Secca e pesante la replica di Giletti: "Voi iniziate a far andare avanti la vostra città che è indecorosa in certi punti. Se lei esce dalla centrale della stazione uno trova immondizia in tutti i vicoli. I napoletani subiscono gli effetti di una politica molto scarsa. Lei non dia regole alla Rai, che ha fatto un grande lavoro andando a raccontare con film e fiction i problemi della camorra". Il botta e risposta a 'L'Arena' ha scatenato molti dibatti sui social. C'è chi sostiene l'opinione di Giletti e chi va contro il conduttore. Quest'ultimo ha spiegato le sue 'pesanti' parole nel corso di un'intervista: "Ma perché volete dirmi che la malavita è stata debellata e che non esiste più il problema dei rifiuti? Per piacere, cerchiamo di essere obiettivi e guardiamoci intorno come io cerco di fare: quasi ogni giorno la camorra fa sentire la sua presenza, basta leggere i giornali. E poi, onestamente, il problema dei rifiuti non mi pare cancellato... quando sbarco alla stazione e mi incammino verso il centro storico continuo a vedere strade e marciapiedi sporchi, e anche contenitori stracolmi e robaccia per strada. Poi vedo pure persone senza casco, auto contromano, palazzi fatiscenti. Napoli è in profonda crisi e questo nessuno lo può negare". E' vero, nessuno può negare che a Napoli ci siano camorra e sporcizia ma è opportuno che si facciano meno polemiche in merito. Bisogna iniziare a fare qualcosa per sanare queste ed altre 'piaghe' che affliggono da sempre il capoluogo campano.
Articolo Precedente
Carne Rossa Cancerogena, Precisazione Oms per Smorzare Polemiche
Articolo Successivo
Heidi Klum Diventa Jessica Rabbit ad Halloween: Travestimento Impressionante!
Redazione