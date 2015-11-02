Home Home Carne Rossa Cancerogena, Precisazione Oms per Smorzare Polemiche

Carne Rossa Cancerogena, Precisazione Oms per Smorzare Polemiche

di Redazione 02/11/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Oms vuole smorzare l'allarmismo relativo alla presunta nocività della carne rossa. Negli ultimi giorni, le parole dell'Oms hanno scatenato molti dibattiti sul consumo della carne rossa. L'Organizzazione, infatti, aveva reso noto che la carne rossa fa aumentare il rischio di tumori Ora, forse per smorzare le polemiche, l'Oms ha detto che le carni rosse e prodotti come salame e prosciutto non vanno eliminati dalla dieta ma consumati con moderazione. Vitenis Andriukaitis, commissario europeo alla salute e alla sicurezza alimentare, ha raccomandato alle persone di non bandire la carne rossa dall'alimentazione visto che contiene sostanze molto importanti per l'organismo . E' necessario, però, consumare molta frutta e verdura. Andriukaitis ha sottolineato che tutti dovrebbero seguire la dieta mediterranea che, comunque, contempla anche il consumo di carne rossa. Lo Iarc di Lione ha voluto scusarsi per l'allarmismo generato con le sue dichiarazioni, spiegando di aver voluto solo mettere in guarda i 'forti' consumatori di carne rossa. Il portavoce dello Iarc, Kurst Straif, ha aggiunto che il dossier sul nesso tra carne rossa e tumori verrà diffuso il prossimo anno e tutti lo potranno consultare. "Tali rischi risultano di gran lunga inferiori rispetto a quelli conseguenti ad altri cancerogeni come ad esempio il fumo della sigaretta... Lo Iarc ha rilevato che la carne ha componenti importantissimi per la nutrizione dell'uomo e che il singolo individuo può scegliere di limitarne comunque il consumo", ha aggiunto Straif. L'Oms, dunque, non ha voluto esortare i consumatori a non mangiare più carne rossa, ricordando solamente di limitarne il consumo per evitare il rischio di cancro al colon-retto . Gli esperti dell'Oms, comunque, continueranno ad effettuare studi sul presunto rapporto tra consumo smodato di carne rossa ed insorgenza di tumori. Noi riteniamo che sia molto difficile distogliere i 'grossi mangiatori di carne' dal consumo di carne rossa, anche se venisse scoperto una chiaro legame tra assunzione e cancro. Voi che ne pensate?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp