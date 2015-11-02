Home Gossip Heidi Klum Diventa Jessica Rabbit ad Halloween: Travestimento Impressionante!

Heidi Klum Diventa Jessica Rabbit ad Halloween: Travestimento Impressionante!

di Redazione 02/11/2015

Heidi Klum, una delle più famose e belle top model di sempre, ha festeggiato Halloween nei panni di Jessica Rabbit. Ebbene sì, l'ex top model ha sconcertato tutti i suoi ammiratori con un mascheramento impeccabile. Una Jessica Rabbit così non si era mai vista Fan di Heidi Klum in delirio, dunque, ad Halloween dopo aver visto l'ex regina delle passerelle mondiali travestita dalla celebre Jessica Rabbit. Un cambiamento radicale. Dalle immagini non si riesce proprio a scoprire chi si cela dietro a quegli abiti e a quel forte make-up. La Klum, dopo aver abbandonato le passerelle, dunque ha più tempo, anche per travestirsi ad Halloween. Ogni anno l'ex top model si traveste da personaggi famosi, stupendo non poco i suoi fan. Ricordate quando si è mascherata da robot spaziale o dea indù? Nelle ultime ore, Heidi ha postato molte foto, su Instagram, che la ritraggono travestita da Jessica Rabbit . Non sono mancati anche gli scatti dei 'lavori i corso', ovvero quelli relativi a tutto il lavoro dietro a un travestimento del genere. Se fosse stata organizzata una gara mondiale tra i migliori travestimenti di Halloween, quest'anno Heidi l'avrebbe vinta certamente! Heidi ha rivelato che per il travestimento si è fatta aiutare da truccatori professionisti che lavorano in ambito teatrale. I suoi lineamenti sono stati letteralmente stravolti: è stata aggiunta massa dove mancava e protesi dappertutto per far sembrare la 42enne il più simile possibile alla Rabbit. La Klum ha rivelato che i truccatori hanno lavorato per 10 ore, ininterrottamente, per farla somigliare a Jessica . Dopo essersi travestita, la Klum ha partecipato alla 16esima edizione del party di Halloween presso il Lavo di New York, noto locale. La festa è stata organizzata proprio dall'ex top model. Tutti i presenti sono rimasti sbalorditi alla vista di Heidi nei panni della protagonista di "Chi ha incastrato Roger Rabbit", film del 1988 che riscosse molto successo.

