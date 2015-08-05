Loading...

Massimo Bottura invita chef famosi al Refettorio ambrosiano

Redazione Avatar

di Redazione

05/08/2015

A Milano apre il Refettorio ambrosiano ma bisogna sborsare almeno 100 euro per mangiare. La cena di domenica 9 agosto sarà speciale e importante, visto che servirà a garantire  a molte persone povere di poter mangiare sia a pranzo che a cena

  Massimo Bottura ha invitato 4 grandi cuochi italo americani a Milano per deliziare i palati più raffinati. Rodolfo Guzman, Enrique Olivera, Matias Perdomo e Carlos Garcia hanno dato e danno il massimo per realizzare piatti squisiti e contribuire indirettamente a far stare bene chi non può mangiare a pranzo e cena. Chi vuole mangiare al Refettorio ambrosiano deve prenotarsi al sito http://www.noexcuse.refettorioambrosiano.it/.
