Massimo Bottura invita chef famosi al Refettorio ambrosiano
di Redazione
05/08/2015
A Milano apre il Refettorio ambrosiano ma bisogna sborsare almeno 100 euro per mangiare. La cena di domenica 9 agosto sarà speciale e importante, visto che servirà a garantire a molte persone povere di poter mangiare sia a pranzo che a cenaMassimo Bottura ha invitato 4 grandi cuochi italo americani a Milano per deliziare i palati più raffinati. Rodolfo Guzman, Enrique Olivera, Matias Perdomo e Carlos Garcia hanno dato e danno il massimo per realizzare piatti squisiti e contribuire indirettamente a far stare bene chi non può mangiare a pranzo e cena. Chi vuole mangiare al Refettorio ambrosiano deve prenotarsi al sito http://www.noexcuse.refettorioambrosiano.it/.
