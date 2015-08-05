Loading...

Monica Maggioni nuovo presidente Rai, Berlusconi condivide scelta Renzi

05/08/2015

La giornalista Monica Maggioni è stata nominata dal premier Renzi nuovo presidente Rai. Era da tempo che il presidente del Consiglio voleva dare l'annuncio: aspettava solo il momento giusto

  La Maggioni, che attualmente si trova a Teheran, doveva già sapere della nomina, visto che in Iran si trova Paolo Gentiloni in visita diplomatica. Il ministro degli Esteri è uno dei collaboratori più stretti del premier. La scelta di Renzi è condivisa da Silvio Berlusconi, visto che non ha mai ritenuto l'attuale direttrice di Rainews24 come una donna di sinistra. La Maggioni, 51 anni, ha sempre manifestato una certa avversità nei confronti delle trasmissioni condotte da Maria De Filippi, tanto che recentemente ha detto: "Detesto Maria De Filippi e trovo terrificante quel suo programma con quattro casalinghe acchittate come strappone".
