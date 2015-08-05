Home Musica Lenny Kravitz, pantaloni bucati a Stoccolma: Steven Tyler ironizza su Twitter

di Redazione 05/08/2015

I fan di Lenny Kravitz che hanno assistito al concerto di Stoccolma sono rimasti allibiti quando l'artista è rimasto nudo per via della rottura dei suoi pantaloni molti aderenti Lenny si stava esibendo e, come sappiamo, non sa stare fermo durante le performance live. Mentre si muoveva gli si sono strappati i pantaloni e gli spettatori sono rimasti a bocca aperta perché hanno constatato che Kravitz non aveva la biancheria intima. L'artista americano ha fatto finta di niente ed ha continuato a cantare: non si è imbarazzato minimamente. Durante una pausa, però, Lenny si è cambiato i pantaloni. Steven Tyler, leader degli Aerosmith, ha così commentato su Twitter il piccolo guaio occorso a Kravitz a Stoccolma: "Dude... No underwear and pierced... Fuck me.. You never showed me that shit".

