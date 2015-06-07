Texas, primo trapianto di cranio e cuoio capelluto al mondo: intervento durato 15 ore

Un team di chirurghi del Methodist Hospital e dell'Anderson Cancer Center di Houston, in Texas, ha effettuato il primo trapianto di cranio e cuoio capelluto al mondo. Il paziente, un 55enne, aveva una grossa ferita sulla testa che non cicatrizzava mai, dovuta ai trattamenti anti-tumorali.

All'intervento, durato 15 ore, hanno partecipato 50 sanitari. Tutto, fortunatamente, è andato per il meglio. Durante l'intervento, al 55enne è stato impiantato anche un nuovo rene e un nuovo pancreas.

Il coordinatore dell'equipe di chirurghi, Michael Kebluc, ha detto: "Abbiamo dovuto collegare piccoli vasi sanguigni con punti che hanno lo spessore pari alla metà di quello di un capello, utilizzando strumenti simili a quelli che utilizzerebbe un fine orologiaio svizzero".