Matteo Salvini ed Elisa Isoardi: coppia 'scoppierà' per Fabrizia Ieluzzi, ex moglie leader leghista

di Redazione 11/08/2015

L'ex moglie del leader della Lega Nord, Matteo Salvini, non crede che tra l'ex marito e Elisa Isoardi sia nata una storia d'amore. Lo ha confessato durante un'intervista a Vanity Fair. Verità o parole generate dall'invidia? "Quando arrivi in alto, devi tenere gli occhi aperti perché c’è sempre qualcuno che ti liscia il pelo, o che sta con te perché vuole ottenere qualcosa. Teo è un po' ingenuo da questo punto di vista, ci sta che qualcosa ci sia stato con questa tizia, non ne ho idea, ma di certo non è una storia", ha rivelato l'ex moglie del leader del Carroccio, Fabrizia Ieluzzi, durante l'intervista a Vanity Fair. Fabrizia e Matteo convolarono a nozze nel 2003, quando lei era incinta del loro primo figlio, Federico. All'epoca Salvini era un semplice consigliere comunale milanese; lei, invece, era una giornalista radiofonica. Erano entrambi due trentenni con tante passioni e tanti obiettivi. Le nozze giunsero al capolinea dopo 2 anni; Matteo decise di tornare con la sua storia fiamma, Giulia Martinelli, che gli ha dato una seconda figlia, Mirta. Fabrizia Ieluzzi è certa che il flirt tra Salvini e la Isoardi finirà presto: "Da ex moglie, quindi vale doppio, posso testimoniare che Matteo e Giulia sono due anime gemelle, le metà della stessa mela. Lei è una militante della Lega, sono cresciuti insieme; anzi, posso dire che lui l'amava da quando erano pistolini, c'era anche prima di me. Lei è nel suo cuore, non la levi nemmeno con lo scalpello. Ti pare che bastano due tette che camminano per riuscirci? Io sono pronta a scommettere che torneranno insieme. Una cosa del genere, nell'economia di una vita insieme, si supera". E' lunga l'intervista rilasciata da Fabrizia Ieluzzi a Vanity Fair. L'ex di Salvini ha parlato anche di quando il figlio Federico si è recato al concerto di Fedez, grande antagonista del padre.

