Mazar: Malware Terribile che Infetta Dispositivi Android

17/02/2016

La nuova insidia per gli utenti Android si chiama Mazar, un malware che elimina tutti i dati presenti nello smartphone mediante un semplice sms

  Secondo gli esperti, Mazar sarebbe molto pericoloso e in grado di bersagliare i telefonini Android con un apparentemente inoffensivo sms. Non solo, chi spedisce il malware può fare chiamate, inviare sms e visionare tutto il traffico web del malcapitato. Mazar, dunque, vi farà spendere molto, in termini economici, e lederà la vostra privacy. Attenzione! L'allarme è stato lanciato da una azienda danese di sicurezza informatica, la Heimdal, secondo cui il malware avrebbe già infettato, solo in Danimarca, più di 100.000 utenti Android. La società invita a fare attenzione agli sms, visto che Mazar è contenuto in messaggino innocuo. Gli unici a poter tirare un sospiro di sollievo sono i russi, o meglio coloro che posseggono dispositivi mobili in cui la lingua selezionata è il russo: gli esperti, infatti, affermano che il malware non è stato ideato per bersagliare i russi. Il malintenzionato che infetta uno smartphone con Mazar, dunque, non solo fa chiamare e invia sms 'a sbafo' ma viene a conoscenza di tutte le attività online dell'utente. Questo malware, dunque, è veramente dannoso. Morten Kjaersgaard, CEO di Heimdal, ha detto:
"Mazar può fare un sacco di danni".
Heimdal ha testato smartphone equipaggiati con sistema operativo Android Kitkat (versione 4.4) ma Kjaersgaard ritiene che il software dannoso possa colpire anche device con OS precedenti. Il consiglio che viene dato a tutti gli utenti è quello di non cliccare su link contenuti in messaggi provenienti da numeri non familiari ma anche quelli presenti in sms inviati da contatti apparentemente noti, visto che questi possono essere falsificati. Un portavoce di Google ha detto che ogni giorno oltre un miliardo di dispositivi sono protetti con Google Play... Meno dell'1% dei device Android ha avuto un'app potenzialmente dannosa installata nel 2014".
