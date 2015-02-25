Mediaset mira alle torri trasmissione Rai: Governo dice 'no'

Niente da fare per Mediaset. L'offerta presentata per acquistare le torri di trasmissione della Rai è stata bloccata dal Governo. Ei Towers, colosso controllato al 40% dal gruppo di Silvio Berlusconi, ha reso noto di volere presentare un'offerta pubblica di acquisto e scambio sul 100% del capitale di Rai Way società controllata dalla Rai al 65%.

Obiettivo di Ei Towers è creare un solo operatore nazionale nell'ambito delle infrastrutture che possano accogliere dispositivi radiofonici e televisivi. La notizia ha scosso non poco il mondo politico. Il dem Pier Luigi Bersani, ad esempio, ha scritto su Twitter: "Prima Mondadori-Rcs, poi Mediaset- Raiway: ora aspetto che il Milan compri l'Inter".