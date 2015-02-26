Giordania, moschee munite di sistemi fotovoltaici: risparmio e rispetto dell'ambiente

Le moschee della Giordania hanno deciso di rispettare l'ambiente per appagare il loro fabbisogno energetico. Ben 6.000 luoghi di culto, a breve, verranno muniti di sistemi fotovoltaici.

In Giordania, dunque, si produrrà molta energia, vista che è una nazione baciata per gran parte dell'anno dai raggi solari. L'energia in eccesso verrà inserita nella rete elettrica. Ahmad Abu Saa, un responsabile del Ministero dell'energia, ha reso noto che si stanno già installando i pannelli fotovoltaici sulle 6.000 moschee giordane.

"Le moschee utilizzano grandi quantità di energia elettrica e il progetto contribuirà a ridurre significativamente le bollette di energia con circa 300 giorni di sole all'anno", ha affermato Abu Saa.