Grecia, Tsipras sospende campionato di calcio: troppa violenza

Redazione Avatar

di Redazione

25/02/2015

Il primo ministro greco Alexis Tsipras ha sospeso il campionato di calcio per i numerosi episodi di violenza negli stadi degli ultimi tempi.

Stavros Kontonis, ministro dello Sport greco, si è visto oggi con Tsipras: i due hanno deciso di non far disputare temporaneamente le prossime partite. Troppa violenza durante gli eventi sportivi. La decisione è stata comunicata ai rappresentati della federcalcio ellenica e delle due leghe Super League e Football League.

Non si sa quando il campionato greco riprenderà. Il premier greco ha invitato i rappresentanti delle squadre di calcio ad accordarsi per reprimere la violenza negli stadi. I club, inoltre, dovranno siglare le nuove norme sulla sicurezza.

Syriza inizia a far vedere di che pasta è fatto, adottando misure forti ed incisive.

