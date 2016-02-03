Home Home Medico Legale Alterava Pratiche Prepensionamenti: Arrestato

Medico Legale Alterava Pratiche Prepensionamenti: Arrestato

di Redazione 03/02/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Non faceva altro che intascare denaro in cambio dell'alterazione di pratiche relative ai prepensionamenti, che poi gestiva un altro medico, Enrico Maggiore, messo in manette lo scorso settembre mentre intascava una tangente di 2.000 euro nel suo ufficio Alla fine, il medico legale Enrico Quaglia è stato arrestato: avrebbe aiutato, in cambio di denaro, molti soggetti ad andare in pensione prima del dovuto attestando falsamente "l'incompatibilità della condizione lavorativa con lo stato di salute". Quaglia è finito in carcere in quanto accusato di corruzione per atti contrari ai propri doveri d'ufficio. Il comportamento truffaldino dei medici Quaglia e Maggiore avrebbe generato un grosso buco nelle casse dello Stato. I due, infatti, avrebbero lavorato quasi 600 pratiche, tutte illegali, nell'arco di un decennio (tra il 2005 e il 2015). La Procura ha già ordinato il sequestro di beni mobili e immobili dei due medici per un valore proporzionato alle somme sottratte allo Stato (600.000 per Maggiore e 1 milione e 100mila euro per Quaglia). Gli inquirenti hanno accertato che, nel giro di 10 anni, i sanitari hanno permesso di andare in pensione molti soggetti, come dipendenti delle Poste e dell'Enel, prima del dovuto pur non avendo i requisiti. I lavoratori, infatti, godevano di buona salute ed avrebbero dovuto svolgere la loro professione ancora per anni.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp