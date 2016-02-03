Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Medico Legale Alterava Pratiche Prepensionamenti: Arrestato

Redazione Avatar

di Redazione

03/02/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Non faceva altro che intascare denaro in cambio dell'alterazione di pratiche relative ai prepensionamenti, che poi gestiva un altro medico, Enrico Maggiore, messo in manette lo scorso settembre mentre intascava una tangente di 2.000 euro nel suo ufficio

  Alla fine, il medico legale Enrico Quaglia è stato arrestato: avrebbe aiutato, in cambio di denaro, molti soggetti ad andare in pensione prima del dovuto attestando falsamente "l'incompatibilità della condizione lavorativa con lo stato di salute". Quaglia è finito in carcere in quanto accusato di corruzione per atti contrari ai propri doveri d'ufficio. Il comportamento truffaldino dei medici Quaglia e Maggiore avrebbe generato un grosso buco nelle casse dello Stato. I due, infatti, avrebbero lavorato quasi 600 pratiche, tutte illegali, nell'arco di un decennio (tra il 2005 e il 2015). La Procura ha già ordinato il sequestro di beni mobili e immobili dei due medici per un valore proporzionato alle somme sottratte allo Stato (600.000 per Maggiore e 1 milione e 100mila euro per Quaglia). Gli inquirenti hanno accertato che, nel giro di 10 anni, i sanitari hanno permesso di andare in pensione molti soggetti, come dipendenti delle Poste e dell'Enel, prima del dovuto pur non avendo i requisiti. I lavoratori, infatti, godevano di buona salute ed avrebbero dovuto svolgere la loro professione ancora per anni.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Somalia, Pilota Italiano Effettua Atterraggio Emergenza dopo Esplosione Aereo ed Evita Strage

Articolo Successivo

Riccardo Muti Cade e Rimedia Frattura Anca

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023