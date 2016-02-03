Riccardo Muti Cade e Rimedia Frattura Anca

Disavventura in casa per il maestro Riccardo Muti, 74 anni, che è caduto e si è rotto l'anca. Immediato il trasporto all'ospedale di Ravenna, dove è stato operato

"I gazzettieri della musica si sono inventati una nostra rivalità, come fossimo Coppi e Bartali. Nulla di più falso. Io lo stimavo, lui mi stimava. Non ci frequentavamo perché siamo di due generazioni diverse...".

Ilora sta bene ma dovrà stare lontano dagli impegni lavorativi per un po', visto che dovrà seguire un percorso di riabilitazione. Riccardo Muti era appena tornato in Italiano dopo un tour in. Nei prossimi giorni si sarebbe dovuto recare negli States per esibirsi assieme alla, di cui è direttore. I concerti in programma negli Usa tra l'11 e il 20 febbraio sono stati annullati. Di recente, il maestro si è esibito in Cina, Giappone, Corea del Sud e Taiwan, riscuotendo moltissimo successo. Peccato per l'incidente delle ultime ore, che ha imposto al maestro un periodo di riposo. Muti, nel, venne colpito da un malore al cuore mentre dirigeva la Chicago Symphony Orchestra. I medici, in tale occasione, decisero di impiantargli un. Recentemente Muti ha smentito la sua presunta rivalità con, ventilata dai media: