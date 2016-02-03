Riccardo Muti Cade e Rimedia Frattura Anca
di Redazione
03/02/2016
Disavventura in casa per il maestro Riccardo Muti, 74 anni, che è caduto e si è rotto l'anca. Immediato il trasporto all'ospedale di Ravenna, dove è stato operatoIl maestro ora sta bene ma dovrà stare lontano dagli impegni lavorativi per un po', visto che dovrà seguire un percorso di riabilitazione. Riccardo Muti era appena tornato in Italiano dopo un tour in Cina. Nei prossimi giorni si sarebbe dovuto recare negli States per esibirsi assieme alla Chicago Symphony Orchestra, di cui è direttore. I concerti in programma negli Usa tra l'11 e il 20 febbraio sono stati annullati. Di recente, il maestro si è esibito in Cina, Giappone, Corea del Sud e Taiwan, riscuotendo moltissimo successo. Peccato per l'incidente delle ultime ore, che ha imposto al maestro un periodo di riposo. Muti, nel 2011, venne colpito da un malore al cuore mentre dirigeva la Chicago Symphony Orchestra. I medici, in tale occasione, decisero di impiantargli un pacemaker. Recentemente Muti ha smentito la sua presunta rivalità con Claudio Abbado, ventilata dai media:
"I gazzettieri della musica si sono inventati una nostra rivalità, come fossimo Coppi e Bartali. Nulla di più falso. Io lo stimavo, lui mi stimava. Non ci frequentavamo perché siamo di due generazioni diverse...".
