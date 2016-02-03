Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Riccardo Muti Cade e Rimedia Frattura Anca

Redazione Avatar

di Redazione

03/02/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Disavventura in casa per il maestro Riccardo Muti, 74 anni, che è caduto e si è rotto l'anca. Immediato il trasporto all'ospedale di Ravenna, dove è stato operato

  Il maestro ora sta bene ma dovrà stare lontano dagli impegni lavorativi per un po', visto che dovrà seguire un percorso di riabilitazione. Riccardo Muti era appena tornato in Italiano dopo un tour in Cina. Nei prossimi giorni si sarebbe dovuto recare negli States per esibirsi assieme alla Chicago Symphony Orchestra, di cui è direttore. I concerti in programma negli Usa tra l'11 e il 20 febbraio sono stati annullati. Di recente, il maestro si è esibito in Cina, Giappone, Corea del Sud e Taiwan, riscuotendo moltissimo successo. Peccato per l'incidente delle ultime ore, che ha imposto al maestro un periodo di riposo. Muti, nel 2011, venne colpito da un malore al cuore mentre dirigeva la Chicago Symphony Orchestra. I medici, in tale occasione, decisero di impiantargli un pacemaker. Recentemente Muti ha smentito la sua presunta rivalità con Claudio Abbado, ventilata dai media:
"I gazzettieri della musica si sono inventati una nostra rivalità, come fossimo Coppi e Bartali. Nulla di più falso. Io lo stimavo, lui mi stimava. Non ci frequentavamo perché siamo di due generazioni diverse...".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Medico Legale Alterava Pratiche Prepensionamenti: Arrestato

Articolo Successivo

Pretty Little Liars 6x14, Foto-Recensione della puntata!

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023