Mel Gibson oggi compie 60 anni: "Hacksaw Ridge" nuovo film

di Redazione 03/01/2016

Oggi, 3 gennaio 2016, compie 60 anni uno dei più ricchi e famosi attori e registi di Hollywood, ovvero Mel Gibson. Stellare decisamente la carriera di Mel, meno invece la vita privata, costellata da momenti bui come la dipendenza dal'alcol e le accuse di violenza e razzismo Come molte grandi star del cinema, Gibson non ha una vita regolare. Ama gli eccessi il buon Mel, non accontentandosi di 'vivere dentro le righe'. L'attore di "Arma letale" è uno spirito libero, volitivo e volubile, decisamente incontentabile. Insomma, Gibson è un vero genio del cinema a va apprezzata la sua arte. Oggi, per onorarlo, anche in Italia verranno trasmesse molte pellicole, divenute dei cult, interpretate dall'attore come "Mad Max" e "Arma letale". Qualche anno fa, Gibson sconcertò il mondo intero con "La Passione di Cristo", film incentrato sugli ultimi, dolorosi, momenti di vita di Gesù Cristo. Tale pellicola è stata anche criticata per le numerose scene 'forti'. In realtà , l'obiettivo di Mel era proprio quello di far trasalire il pubblico dinanzi alle scene. Sconcertò gli spettatori anche "Apocalypto", film pieno di scene di violenza sulla lotta dei Maya. Mel Gibson oggi festeggerà il suo sessantesimo compleanno con parenti e amici e, probabilmente, si riposerà un po', visto che a breve tornerà dietro la macchina da presa per girare "Hacksaw Ridge", film ambientato durante il Secondo Conflitto Mondiale e incentrato sul dottor Desmond T. Doss. Dopo aver interpretato numerosi film leggendari, come quelli della trilogia "Mad Max", negli anni '90 Gibson iniziò a fare il regista. Ecco allora nuovi successi. Grazie a "Braveheart", l'attore incassò ben 5 Oscar, tra cui quelli per miglior film e miglior regia; poi è arrivato "La Passione di Cristo" (2004), film sulle sofferenze provate da Gesù Cristo poco prima della morte. Gibson ha avuto 7 figli ma, come detto, la sua vita privata è alquanto tormentata. Dopo il divorzio da Robyn Moore, con cui è stato sposato per 26 anni, ha flirtato con Oksana Grigorieva. Quest'ultima, però, ha denunciato Mel per minacce di morte, sevizie e offese di matrice razzista. Tanti auguri Mel!

