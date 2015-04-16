Mercato europeo delle auto sorride: Gruppo Fiat-Chrysler +15,7%

Il mercato automobilistico europeo torna a sorridere, visto che le vendite, a marzo, hanno fatto registrare un +10,8%. Il gruppo Fiat-Chrysler ha visto un incremento delle vendite del 15,7%; ora la sua quota di mercato è pari al 5,9%, contro il 5,7% dell'anno scorso.

E' proprio l'Italia una delle nazioni europee dove si è ravvisato un sostanziale aumento delle vendite di automobili: +15,1%. In Germania e in Francia l'aumento è stato rispettivamente del 9% e del 9,3%.