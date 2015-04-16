Loading...

Marito esce dal bagno e moglie lo accoltella: “Puzza insopportabile”

16/04/2015

Emi Maimiya è una donna di 29 anni, giapponese, arrestata per tentato omicidio, dopo aver accoltellato il marito. Il motivo dell’aggressione? Nessun'altra donna, niente problemi di soldi né i solidi problemi tra coppie; la 29enne avrebbe colpito il marito 34enne, perché aveva lasciato in bagno un odore insopportabile! Secondo quanto riporta il britannico “Metro” infatti, all’uscita dal bagno l'uomo sarebbe stato ferito al volto dalla moglie, con un coltello da cucina; ma per fortuna l'uomo non è in pericolo di vita! Secondo una prima ricostruzione, la 29enne si sarebbe arrabbiata col marito, oltre che per il fatto di aver lasciato un odore insopportabile, anche perchè avrebbe tentato di aiutare il figlio di 3 anni a usare il bagno, senza prima lavarsi le mani. Michela Galli
