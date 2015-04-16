Torino, rapisce figlio di 15 giorni: Enzo Costanza è in Spagna

Un uomo, Enzo Costanza, è fuggito col suo figlioletto di soli 15 giorni ed ora è ricercato. Il 39enne, residente ad Orbassano, in provincia di Torino, è in cura per turbe paranoiche.

Ad allertare i carabinieri è stata la moglie dell'impiegato, una 32enne. Pare che l'uomo non abbia mai manifestato segni di squilibrio, ultimamente, mostrandosi sempre amorevole nei confronti della moglie e del figlioletto.

Moglie e carabinieri sospettano che il gesto del 38enne sia conseguenza della sua riluttanza verso le cure a cui si sta sottoponendo. Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi. Speriamo che l'uomo si prenda cura del figlioletto, che necessita di molte attenzioni, vista la tenera età.

In un primo momento si pensava che l'uomo fosse in Francia; invece, dopo accurate indagini, è stato accertato che si trova in Spagna.